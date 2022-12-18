Суд разъяснил, с кого требовать деньги за случайное повреждение машины

Если на автомобиль упали предметы, повредившие его, владелец вправе рассчитывать на компенсацию в рамках закона "О защите прав потребителей". Верховный суд РФ пришёл к такому выводу по одному из дел в Волгограде. Прецедент может стать подспорьем и для тех, чьи машины пострадали в ДТП из-за некачественного ремонта или запчастей, а также из-за ям на дорогах, считают юристы.

"Пунктом 2 статьи 14 данного закона предусмотрено, что право требовать возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков товара (работы, услуги), признаётся за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет", — цитирует газета "Известия" комментарий Верховного суда.

В сентябре 2019 года с фасада одного из домов Волгограда упал камень и повредил лобовое стекло, крышу и люк проезжавшего в этот момент представительского седана Lexus. Экспертиза оценила причинённый ущерб в 1,5 млн рублей. Однако в судах первой инстанции решили, что водитель сам проявил неосторожность, двигаясь в небезопасном месте, и сократили сумму вдвое. Что, в свою очередь, ВС РФ признал незаконным.

Собеседники издания утверждают, что это правило может применяться и в случае, когда авария произошла из-за ямы на дороге: работы по строительству и ремонту трасс можно расценить как услугу. И если из-за выбоины водитель изменил траекторию и произошло ДТП, владелец другой машины также сможет предъявить претензии.