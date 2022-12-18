Овечкина назвали полной противоположностью привычного образа русских
Бывший тренер "Кэпиталз" Тротц: Овечкин проявил себя не так, как ожидается от русских
Нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался полной противоположностью тому, чего ждёшь от русских. Об этом заявил бывший главный тренер клуба Барри Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.
"Он, оказывается, в 16 лет был на знаменитых сборах в ЦСКА у Тихонова, поварился с 30-летними мужиками, легендарными игроками, немного пожил той жизнью за железным занавесом. А когда пала стена и всё изменилось, он оказался полной противоположностью тому, чего ты ждёшь от русских", — заявил Тротц.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что Овечкин может обойти канадца Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Алексей Морозов подчеркнул, что верит в это, и пожелал Овечкину успехов.
Агентство "Москва" / Никеричев Андрей