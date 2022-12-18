Овечкина назвали полной противоположностью привычного образа русских

Нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался полной противоположностью тому, чего ждёшь от русских. Об этом заявил бывший главный тренер клуба Барри Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

"Он, оказывается, в 16 лет был на знаменитых сборах в ЦСКА у Тихонова, поварился с 30-летними мужиками, легендарными игроками, немного пожил той жизнью за железным занавесом. А когда пала стена и всё изменилось, он оказался полной противоположностью тому, чего ты ждёшь от русских", — заявил Тротц.