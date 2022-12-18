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17 декабря, 21:56
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В США призвали судить Байдена за убийства мирных жителей Донбасса

Американский политик Янг призвал отдать Байдена под суд за гибель жителей Донбасса

В США член Демократической партии Джефф Янг предложил отдать президента Джо Байдена под суд за убийства мирных жителей Донбасса. Об этом он написал в "Твиттере".

"Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. То же самое для Виктории Нуланд и президента Джо Байдена", — написал Янг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Тот поздравил американцев с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и заявил, что этими правами должны обладать все люди на планете. Янг же в своём твите назвал его военным преступником, помогающим НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.

Канадский журналист обвинила Украину в геноциде жителей Донбасса

Канадский журналист обвинила Украину в геноциде жителей Донбасса

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что русскоязычное население Украины многие годы подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

Обложка ©

Flickr / White House

Андрей Григорьев

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