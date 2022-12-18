В США призвали судить Байдена за убийства мирных жителей Донбасса

В США член Демократической партии Джефф Янг предложил отдать президента Джо Байдена под суд за убийства мирных жителей Донбасса. Об этом он написал в "Твиттере".

"Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. То же самое для Виктории Нуланд и президента Джо Байдена", — написал Янг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Тот поздравил американцев с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека и заявил, что этими правами должны обладать все люди на планете. Янг же в своём твите назвал его военным преступником, помогающим НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.