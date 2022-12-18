Капитан Джек Воробей вернулся, но только ради маленького фаната

Актёр Джонни Депп вновь сыграл капитана Джека Воробья, но не в новой части "Пиратов Карибского моря", а в видео для своего маленького фаната, участвующего в программе международного благотворительного фонда Make-A-Wish ("Загадай желание").

Депп в своём знаменитом образе обратился к 11-летнему мальчику по имени Кори, у которого есть свой ютуб-канал — Kraken The Box. С образом капитана Джека Воробья Кори познакомился, когда смотрел "Пиратов Карибского моря" в период своего непростого лечения. Депп узнал об этом и, облачившись в полюбившийся миллионам образ, решил подбодрить парня, не забывая исполнять роль Джека Воробья в привычной манере.

"Итак, капитан Кори, мне ужасно жаль, что я пропустил всё это. Хотел тебе кое-что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал и поэтому собираюсь сказать сейчас", — заявил Депп-Воробей.

Также он не забыл упомянуть о ютуб-канале Кори, пообещал следить за новыми выпусками и попросил своих друзей подписаться на блог мальчика. К слову, видеосообщением дело не закончилось. Депп позже созвонился с маленьким Кори по видеосвязи. Парень записал разговор со знаменитостью и выложил к себе на канал.