Капитан Джек Воробей вернулся, но только ради маленького фаната
Джонни Депп предстал в образе капитана Джека Воробья ради 11-летнего поклонника
Актёр Джонни Депп вновь сыграл капитана Джека Воробья, но не в новой части "Пиратов Карибского моря", а в видео для своего маленького фаната, участвующего в программе международного благотворительного фонда Make-A-Wish ("Загадай желание").
Депп в своём знаменитом образе обратился к 11-летнему мальчику по имени Кори, у которого есть свой ютуб-канал — Kraken The Box. С образом капитана Джека Воробья Кори познакомился, когда смотрел "Пиратов Карибского моря" в период своего непростого лечения. Депп узнал об этом и, облачившись в полюбившийся миллионам образ, решил подбодрить парня, не забывая исполнять роль Джека Воробья в привычной манере.
"Итак, капитан Кори, мне ужасно жаль, что я пропустил всё это. Хотел тебе кое-что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал и поэтому собираюсь сказать сейчас", — заявил Депп-Воробей.
Также он не забыл упомянуть о ютуб-канале Кори, пообещал следить за новыми выпусками и попросил своих друзей подписаться на блог мальчика. К слову, видеосообщением дело не закончилось. Депп позже созвонился с маленьким Кори по видеосвязи. Парень записал разговор со знаменитостью и выложил к себе на канал.
Депп ранее заявлял, что не собирается возобновлять работу над этим персонажем даже за "сотни миллионов долларов". Однако позднее стало известно, что он всё-таки вернётся к роли капитана Джека Воробья в шестом фильме из серии "Пираты Карибского моря". По данным СМИ, имя Деппа указано в перечне артистов и техперсонала, приглашённых к участию в создании кинокартины.
YouTube / Kraken The Box