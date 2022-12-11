В Германии заявили о неспособности армии ФРГ защитить даже Берлин

Армия ФРГ в случае полноценного военного конфликта сможет защитить разве что небольшой городок. Об этом заявил Франк Хаун, глава группы оборонных компаний KNDS, объединяющей часть производителей оружия во Франции и Германии. Он считает, что НАТО в целом к обороне готово — там есть сильный партнёр в лице США, а вот Европа обороноспособна лишь частично.

"А Бундесвер? Раньше у него было более 2 тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он ещё сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", — сказал Хаун в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он высказал мнение, что причина такой неготовности армии ФРГ к обороне в том, что её выжали как лимон, а обещанные правительством средства не покрывают дефицит. Хаун призвал обновлять запасы реактивной и ствольной артиллерии.