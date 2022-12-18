Россиян предупредили об опасном симптоме нынешнего штамма гриппа

Грипп, бушующий в России в этом году, может сопровождаться сильным кашлем, который способен спровоцировать рвоту. Об этом предупредил терапевт Виктор Лишин.

"Первые день-два больше никаких симптомов нет. И разница в том, что этот кашель может долго беспокоить и, соответственно, быть затяжным. Если сравнить с прошлыми годами, есть некоторая особенность. В кашле в большей степени. У некоторых даже до рвоты доходит", — пояснил Лишин в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что поражение всего организма из-за кашля может дойти, если человек во время болезни продолжает ходить на работу, в зал и в остальных областях своей жизни проявлять повышенную активность. В итоге осложнение может коснуться суставов, иммунной системы, лёгочной ткани, спровоцировав возникновение хронических заболеваний. В этом отличие гриппа от коронавируса. Последний преимущественно деструктивно влиял на лёгкие и сердце, а вот грипп подвергает страданию весь организм, отметил врач.