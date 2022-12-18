ОМОН нагрянул на самую "пьяную" улицу Петербурга

Улицу Ломоносова в Санкт-Петербурге оцепили ОМОН и полиция. Одна из самых "пьяных" улиц — там находится большое количество баров — оказалась замкнутой с двух сторон силовиками, пишет "Фонтанка". Причина пока не ясна, учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Полицейские машины на улице Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Как пишет издание, со стороны Садовой и набережной канала Грибоедова улицу Ломоносова подпирают полицейские машины.

Полицейские машины заблокировали улицу Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Очевидцы сообщают, что около 20 омоновцев в бронежилетах ведут себя выжидающе, работе баров не препятствуют.