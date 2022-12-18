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17 декабря, 22:37

ОМОН нагрянул на самую "пьяную" улицу Петербурга

"Фонтанка.ру": ОМОН и полиция оцепили улицу Ломоносова в Петербурге

Улицу Ломоносова в Санкт-Петербурге оцепили ОМОН и полиция. Одна из самых "пьяных" улиц — там находится большое количество баров — оказалась замкнутой с двух сторон силовиками, пишет "Фонтанка". Причина пока не ясна, учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Полицейские машины на улице Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Полицейские машины на улице Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Как пишет издание, со стороны Садовой и набережной канала Грибоедова улицу Ломоносова подпирают полицейские машины.

Полицейские машины заблокировали улицу Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Полицейские машины заблокировали улицу Ломоносова в Петербурге. Фото © Фонтанка.ру

Очевидцы сообщают, что около 20 омоновцев в бронежилетах ведут себя выжидающе, работе баров не препятствуют.

Лепс возместил ущерб избитому у бара петербуржцу и извинился

Лепс возместил ущерб избитому у бара петербуржцу и извинился

Ранее Лайф писал, что пьяный кикбоксер с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Петербурга. Между 30-летним спортсменом и девушкой-барменом произошёл конфликт: Мамонтова якобы что-то не устроило в её поведении.

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Фото © Фонтанка.ру

Арина Родионова

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