Российское движение школьников войдёт в состав новой молодёжной организации

Российское движение школьников будет реорганизовано и войдёт в состав нового движения детей и молодёжи. Такое решение было принято его участниками 18 декабря во время VI съезда РДШ.

"Участники [съезда] подвели итоги работы за семь лет и приняли решение о реорганизации РДШ путём присоединения к Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи", — говорится в сообщении пресс-службы РДШ.

По словам председателя движения Сергея Радзянского, оно станет основой нового объединения как самая многочисленная и самая опытная общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Причиной такого решения называется уровень, достигнутый в ходе работы.

"Российское движение школьников достигло того уровня развития и масштаба деятельности, которые диктуют необходимость вступления в новый организационный этап и получения новых знаний и опыта совместно с Российским движением детей и молодёжи. РДШ станет системообразующей частью РДДМ, перейдёт в новое качество и в новый организационный формат под эгидой Российского движения детей и молодёжи", — заявил он.