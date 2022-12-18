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18 декабря, 14:41

Российское движение школьников войдёт в состав новой молодёжной организации

Российское движение школьников будет реорганизовано и войдёт в состав нового движения детей и молодёжи. Такое решение было принято его участниками 18 декабря во время VI съезда РДШ.

"Участники [съезда] подвели итоги работы за семь лет и приняли решение о реорганизации РДШ путём присоединения к Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи", говорится в сообщении пресс-службы РДШ.

По словам председателя движения Сергея Радзянского, оно станет основой нового объединения как самая многочисленная и самая опытная общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Причиной такого решения называется уровень, достигнутый в ходе работы.

"Российское движение школьников достигло того уровня развития и масштаба деятельности, которые диктуют необходимость вступления в новый организационный этап и получения новых знаний и опыта совместно с Российским движением детей и молодёжи. РДШ станет системообразующей частью РДДМ, перейдёт в новое качество и в новый организационный формат под эгидой Российского движения детей и молодёжи", заявил он.

Участники съезда движения детей и молодёжи прошли тренинг по речевой креативности

Участники съезда движения детей и молодёжи прошли тренинг по речевой креативности

Как уже писал Лайф, на съезд Российского движения детей и молодёжи, приказ о создании которого подписал летом этого года президент РФ Владимир Путин, прибыли ребята со всей страны. Возраст участников движения — от шести до восемнадцати лет. Первый день у ребят начался с приветствия руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой.

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cdt-khibiny.ru

Матвей Шандрыголов

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