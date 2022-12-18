Хакеры Killnet взломали подрядчика тюрем США и пригрозили бунтами заключённых

Хакеры Killnet взломали поставщика программного обеспечения для американских тюрем, тем самым показав, что система безопасности Соединённых Штатов Америки не обладает должным уровнем защиты. Об этом представители российской группировки рассказали в беседе "Газете.ru".

"Этим взломом мы хотим показать, насколько жалкая система безопасности Америки. Взломав Advanced Technologies Group, мы потенциально сможем привести все пенитенциарные учреждения Штатов к бунтам", — сказал представитель Killnet.

Российские хакеры взломали сайт ведущего поставщика ПО для Департамента исправительных учреждений США Advanced Technologies Group (ATG). Группировке Killnet удалось перехватить данные всех американских заключённых, телефонные переговоры, а также информацию о каждом сотруднике администрации исправительных учреждений Америки. В качестве доказательств они опубликовали запись телефонного разговора одного из арестантов.