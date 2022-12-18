Сербы прорвали первую линию полицейского кордона на КПП Ярине
Несколько сотен протестующих собрались около КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию. По данным местных СМИ, сербы прорвали первую линию полицейского кордона.
Через соцсети на митинг созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Люди пришли с флагами, многие скандировали фразу "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!"
Сначала собрание проходило мирно, однако часть протестующих захотела прорваться через кордон к зданиям КПП. Первая линия была прорвана, после чего полицейские, вооружившись щитами, сформировали новый кордон ближе к переходу и остановили протестующих.
Как уже писал Лайф, при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Вместе с тем премьер-министр Косова Альбин Курти официально передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление в ЕС. А запрос на введение армии и полиции в Косово передала Сербия НАТО 16 декабря.
Telegram / Dejan Beric