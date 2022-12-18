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18 декабря, 15:01

Сербы прорвали первую линию полицейского кордона на КПП Ярине

Несколько сотен протестующих собрались около КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию. По данным местных СМИ, сербы прорвали первую линию полицейского кордона.

Через соцсети на митинг созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Люди пришли с флагами, многие скандировали фразу "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!"

Сначала собрание проходило мирно, однако часть протестующих захотела прорваться через кордон к зданиям КПП. Первая линия была прорвана, после чего полицейские, вооружившись щитами, сформировали новый кордон ближе к переходу и остановили протестующих.

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Как уже писал Лайф, при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Вместе с тем премьер-министр Косова Альбин Курти официально передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление в ЕС. А запрос на введение армии и полиции в Косово передала Сербия НАТО 16 декабря.

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Telegram / Dejan Beric

Николь Вербер

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