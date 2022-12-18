Сербы прорвали первую линию полицейского кордона на КПП Ярине

Несколько сотен протестующих собрались около КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию. По данным местных СМИ, сербы прорвали первую линию полицейского кордона.

Через соцсети на митинг созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Люди пришли с флагами, многие скандировали фразу "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!"