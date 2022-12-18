Денис Майданов ко Дню РВСН представил клип на песню "Сарматушка"

Заслуженный артист России Денис Майданов и компания "Парк Патриот медиа" (генеральный продюсер Сергей Баженов) специально ко Дню Ракетных войск стратегического назначения РФ представили клип на песню "Сарматушка".

"Мы искренне благодарим и поздравляем всех наших ракетчиков, учёных, промышленников, разработчиков и создателей ядерного щита России, работников военно-промышленного комплекса, Вооружённые силы РФ с профессиональным праздником!" — заявил Баженов.

По его словам, этой работой хотели поддержать российское общество — от рядовых граждан до самых высоких руководителей — и вселить уверенность в том, что Россия была и остаётся крупнейшей военной державой с мощнейшим ядерным потенциалом, который гарантирует нашей стране безопасность и суверенитет. Кстати, Майданов назвал клип ещё и идеологическим оружием, которым он является, пока в зоне спецоперации идут боевые действия.

"Надеюсь, что наши противники ознакомятся с этой работой и ещё раз задумаются о бессмысленности разговора с нашей страной на языке силы, и также надеюсь, что это поможет охладить горячие головы зарубежных политиков, раздувающих третью мировую войну", — добавил музыкант.