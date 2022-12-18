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18 декабря, 11:41

Водитель и три пассажира погибли в ДТП с грузовиком под Оренбургом

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

<p>Большегруз, который столкнулся с легковушкой на 74-м километре дороги Самара – Большая Черниговка – Республика Казахстан. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mediamvd/15501" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД МЕДИА</a></p>

Большегруз, который столкнулся с легковушкой на 74-м километре дороги Самара – Большая Черниговка – Республика Казахстан. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

В Оренбургской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Всё произошло на 74-м километре дороги Самара – Большая Черниговка – Республика Казахстан. Там столкнулись легковушка Skoda и грузовик марки Scania. Предварительно, водитель авто не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз.

Выжить в серьёзном ДТП удалось лишь одному находящемуся в легковушке, сейчас за его жизнь борются врачи Большой Черниговки. Четыре человека — водитель и 25-, 29-, 34-летние пассажиры — скончались на месте до приезда скорой. При этом водитель фуры не пострадал и от госпитализации отказался.

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Николь Вербер

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