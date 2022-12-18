Водитель и три пассажира погибли в ДТП с грузовиком под Оренбургом
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области
Большегруз, который столкнулся с легковушкой на 74-м километре дороги Самара – Большая Черниговка – Республика Казахстан. Фото © Telegram / МВД МЕДИА
В Оренбургской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Всё произошло на 74-м километре дороги Самара – Большая Черниговка – Республика Казахстан. Там столкнулись легковушка Skoda и грузовик марки Scania. Предварительно, водитель авто не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз.
Выжить в серьёзном ДТП удалось лишь одному находящемуся в легковушке, сейчас за его жизнь борются врачи Большой Черниговки. Четыре человека — водитель и 25-, 29-, 34-летние пассажиры — скончались на месте до приезда скорой. При этом водитель фуры не пострадал и от госпитализации отказался.
Ранее в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) два человека погибли при столкновении четырёх автомобилей. Массовая авария произошла на улице Западной Магистрали с участием "ауди", "тойоты", КамАЗа и "мицубиси". По предварительным данным, "ауди" залетел под КамАЗ, в результате чего крышу иномарки оторвало и от машины практически ничего не осталось.