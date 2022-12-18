Кабмин одобрил приостановку соглашения с Латвией о налогах
Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении РФ действия Соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в ГД в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков в результате приостановки действия соглашения.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). Также парламентарии призвали прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, которые происходят из стран, приостановивших работу этой системы для РФ.
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