Кабмин одобрил приостановку соглашения с Латвией о налогах

Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении РФ действия Соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в ГД в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков в результате приостановки действия соглашения.