Смертельный показ: Зритель умер при просмотре "Аватара-2"

Индиец скончался во время просмотра фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", пишет издание India Today. Примечательно, что аналогичный случай уже происходил, когда на экраны вышла первая часть нашумевшего блокбастера.

Трагический случай произошёл в индийском городе Педдапурам. На премьеру второй части фильма индиец Лакшмиредди Срину пришёл вместе с братом. Внезапно мужчине стало плохо, после чего его родственник вызвал медиков. Прибывшие в кинотеатр врачи констатировали смерть местного жителя.

Брат погибшего признался, что родственник слишком переживал за героев фильма. По словам врачей, осматривавших тело мужчины, причина смерти — в перевозбуждении, с которым не справилось сердце. Также известно, что Скину страдал гипертонией. В заключении о смерти указан диагноз "внезапная сердечная смерть".

Как рассказал кардиолог из Индии Санджив Гера, такие инциденты, к сожалению, встречаются часто. Сердце может остановиться во время просмотра футбольного матча любимой команды или же на фоне сильных потрясений. Врач считает, что в данном случае, скорее всего, произошёл сердечный приступ на фоне желудочковой тахикардии/фибрилляции. Также возможно, что у погибшего разорвалась атеросклеротическая бляшка из-за волнения.

Аналогичный инцидент произошёл 12 лет назад. 42-летний житель Тайваня умер от кровоизлияния в мозг, после того как его привезли в больницу прямо из кинозала, где шёл сеанс первой части "Аватара". Обследование показало, что в мозгу пациента происходит сильнейшее кровоизлияние. Он скончался спустя 11 дней.