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18 декабря, 15:13
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Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина

В Швейцарии со дна озера украли 800-килограммовый шар с 230 литрами джина

Стальной шар весом 800 килограммов, в котором находилось 230 литров джина, украли со дна Боденского озера в Швейцарии. Об этом пишет местное издание Switzerland Times.

Компания Ginial на протяжении трёх лет помещает алкогольный напиток в стальной шар. Он опускается на дно Боденского озера и сохраняется там в течение 100 дней, благодаря чему приобретает особый аромат. Однако в этот раз что-то пошло не так: шар с джином был украден с глубины 23 метров. Полиция пока теряется в догадках и не может составить полную версию произошедшего.

По словам гендиректора компании Ginial Селло Фиша, действовали настоящие профессионалы, которые использовали специальное оборудование. С помощью него они подняли шар со дна и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, теперь компанию ждут убытки, ведь 395 бутылок напитка, которые должны были получиться из украденного объёма, были проданы заранее.

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А ранее Лайф рассказывал, как в петербургском ресторане за секунды разбилось вино на шесть миллионов рублей. Всё произошедшее попало на видео. Причём разбились именно топовые позиции алкоголя, некоторые из которых будет сложно восстановить.

Обложка ©

switzerlandtimes.ch

Николь Вербер

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БАБА ЯГАвчера в 21:30

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