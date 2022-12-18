Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина

Стальной шар весом 800 килограммов, в котором находилось 230 литров джина, украли со дна Боденского озера в Швейцарии. Об этом пишет местное издание Switzerland Times.

Компания Ginial на протяжении трёх лет помещает алкогольный напиток в стальной шар. Он опускается на дно Боденского озера и сохраняется там в течение 100 дней, благодаря чему приобретает особый аромат. Однако в этот раз что-то пошло не так: шар с джином был украден с глубины 23 метров. Полиция пока теряется в догадках и не может составить полную версию произошедшего.

По словам гендиректора компании Ginial Селло Фиша, действовали настоящие профессионалы, которые использовали специальное оборудование. С помощью него они подняли шар со дна и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, теперь компанию ждут убытки, ведь 395 бутылок напитка, которые должны были получиться из украденного объёма, были проданы заранее.