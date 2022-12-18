Названы три цели США в украинском кризисе

Продолжая способствовать эскалации конфликта на Украине, США преследуют три главные цели, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times. По его словам, это всестороннее ослабление России, стабилизация режима нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского и подталкивание Европы к зависимости от политической воли Вашингтона.

С ними согласен и экс-замминистра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли. По его оценке, Запад именно поэтому не предпринимает никаких шагов для урегулирования кризиса.

"США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив [Украине] оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС", — заявил он.

В свою очередь, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй выделил четырёх виновных в продолжении конфликта: это военные конгломераты, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия. Эксперт считает, что они не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от событий на Украине.