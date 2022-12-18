Белоруссия обыграла Россию и взяла Кубок Первого канала по хоккею
Российская хоккейная сборная уступила по буллитам команде Белоруссии в матче за Кубок Первого канала в Москве. Игра закончилась со счётом 4:5.
Основное время на "ЦСКА-арене" закончилось счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2). Среди белорусов шайбы забили Максим Сушко (10-я минута), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39), Владислав Кодола (52). В российской сборной результативно сыграл Александр Кадейкин (48, 57), дважды поразив ворота соперника, а также отличились Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32). Победу белорусской команде принёс Принс во время буллитов.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по числу заброшенных шайб в составе "Питтсбург Пингвинз", обойдя чеха Яромира Ягра.
ТАСС / Савостьянов Сергей