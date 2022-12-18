Белоруссия обыграла Россию и взяла Кубок Первого канала по хоккею

Российская хоккейная сборная уступила по буллитам команде Белоруссии в матче за Кубок Первого канала в Москве. Игра закончилась со счётом 4:5.

Основное время на "ЦСКА-арене" закончилось счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2). Среди белорусов шайбы забили Максим Сушко (10-я минута), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39), Владислав Кодола (52). В российской сборной результативно сыграл Александр Кадейкин (48, 57), дважды поразив ворота соперника, а также отличились Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32). Победу белорусской команде принёс Принс во время буллитов.