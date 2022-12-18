В ЛДПР опровергли сообщения о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел в ЛНР
Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин опроверг сообщения о том, что делегация партии, включая главу ЛДПР Леонида Слуцкого и Виктора Бута, во время визита в Луганскую Народную Республику якобы попала под обстрел.
"Нет, под обстрел мы не попадали. Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Наоборот, мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков", — приводит слова Дюпина ТАСС.
При этом пресс-секретарь фракции отметил, что под Луганском во время конференции действительно работала ПВО и "пару раз грохот заглушал выступавших".
Напомним, спустя несколько дней после возвращения на родину Бут вступил в ЛДПР. Партийный билет ему вручил на слёте глава партии Леонид Слуцкий. Также Виктор Бут сообщил Лайфу, что хочет посетить зону проведения специальной военной операции и посмотреть, что происходит в Донбассе.
ТАСС / Новодережкин Антон