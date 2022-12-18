В ЛДПР опровергли сообщения о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел в ЛНР

Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин опроверг сообщения о том, что делегация партии, включая главу ЛДПР Леонида Слуцкого и Виктора Бута, во время визита в Луганскую Народную Республику якобы попала под обстрел.

"Нет, под обстрел мы не попадали. Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Наоборот, мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков", — приводит слова Дюпина ТАСС.