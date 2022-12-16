Слуцкий назвал Залужного истинным последователем Гитлера после слов об "убийстве русских"
Слуцкий: Слова главкома ВСУ об "убийстве русских" достойны создания премии Гитлера
Высказывание главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами Валерия Залужного об "убийстве русских" достойно учреждения специальной премии имени Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава Комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В телеграм-канале парламентарий отметил, что киевский режим "ждёт аплодисментов от западных хозяев" и вовсе не спешит опровергать громкое заявление главкома ВСУ. Однако для Запада, по мнению Слуцкого, пришло время хвататься за голову, поскольку нацизм на Украине уже начал превращаться в жуткого монстра, который скоро поглотит своих же создателей.
"Заявление Залужного, в котором он назвал "убийство русских" практикующей религией Украины, достойно учреждения специальной премии имени Адольфа Гитлера. Настолько чётко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его последователь", — подчеркнул лидер либерал-демократов.
Напомним, накануне Залужный дал большое интервью британскому изданию The Economist. В беседе с журналистом он, в частности, признался, что уволил уже 10 генералов с начала СВО, потому что "они не годились". Вместе с тем Залужный прокомментировал эффект от частичной мобилизации в РФ. Он считает, что она сработала.
Telegram / Слуцкий