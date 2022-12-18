Аргентина выигрывает у Франции со счётом 2:0 после первого тайма финала ЧМ

Сборная Аргентины ведёт со счётом 2:0 в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Франции по итогам первого тайма. Решающая игра проходит на стадионе "Лусаил Айконик".

На 23-й минуте счёт в матче с пенальти за фол на Анхеле Ди Марии открыл Лионель Месси. А на 36-й минуте отличился и сам Ди Мария. По ходу первого тайма главный тренер команды Франции Дидье Дешам произвёл двойную замену. Нападающие Оливье Жиру и Усман Дембеле покинули поле. Вместо них вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани, однако на результативности сборной это не сказалось.