22-летняя дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию
СМИ: Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова попала в реанимацию в Москве
Владимир Политов и его дочь Алёна. Обложка © ТАСС / Владимира Политов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda
Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова попала в реанимацию столичной больницы. Сейчас 22-летняя девушка находится в тяжёлом состоянии, пишет 5-tv.ru.
По данным журналистов, Алёну Политову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Её диагноз не называется. Дочь певца выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась в Москву к отцу.
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