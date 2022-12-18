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18 декабря, 16:06
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22-летняя дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию

СМИ: Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова попала в реанимацию в Москве

<p>Владимир Политов и его дочь Алёна. Обложка © ТАСС / Владимира Политов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda</p>

Владимир Политов и его дочь Алёна. Обложка © ТАСС / Владимира Политов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda

Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова попала в реанимацию столичной больницы. Сейчас 22-летняя девушка находится в тяжёлом состоянии, пишет 5-tv.ru.

По данным журналистов, Алёну Политову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Её диагноз не называется. Дочь певца выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась в Москву к отцу.

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Елена Луцыквчера в 16:25

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