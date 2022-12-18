Названы самые верные народные приметы на день зимнего солнцестояния 21 декабря

В 2022 году зимнее солнцестояние произойдёт 21 декабря в 18:58 мск: световой день будет длиться всего 7 часов 9 минут, ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году. В какие приметы верили наши предки в период декабрьского солнцестояния, рассказал портал НН.

C астрономической точки зрения это событие знаменует начало зимы. В древности считалось, что в этот день на землю приходят злые духи, поэтому к данному периоду нужно относиться крайне ответственно.

С наступлением зимнего солнцестояния наши предки просыпались до рассвета, наводили порядок в доме и душе. День проводили в мире, спокойствии и гармонии, сохраняя помыслы чистыми. Перед этим непременно старались вернуть долги.

Согласно народным приметам, в этот период нельзя ссориться и ругаться, отказывать в помощи и жадничать. Стоит проанализировать свою жизнь и подвести итоги года, а затем начать планировать дела на следующий год.