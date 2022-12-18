Названы самые верные народные приметы на день зимнего солнцестояния 21 декабря
В 2022 году зимнее солнцестояние произойдёт 21 декабря в 18:58 мск: световой день будет длиться всего 7 часов 9 минут, ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году. В какие приметы верили наши предки в период декабрьского солнцестояния, рассказал портал НН.
C астрономической точки зрения это событие знаменует начало зимы. В древности считалось, что в этот день на землю приходят злые духи, поэтому к данному периоду нужно относиться крайне ответственно.
С наступлением зимнего солнцестояния наши предки просыпались до рассвета, наводили порядок в доме и душе. День проводили в мире, спокойствии и гармонии, сохраняя помыслы чистыми. Перед этим непременно старались вернуть долги.
Согласно народным приметам, в этот период нельзя ссориться и ругаться, отказывать в помощи и жадничать. Стоит проанализировать свою жизнь и подвести итоги года, а затем начать планировать дела на следующий год.
А 19 декабря в России празднуют День Николая Угодника. Наши предки считали, что в этот день святой покидает рай, спускается на землю и за один день обходит всю Русь. Что принято делать в этот праздник — читайте в материале Лайфа.
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