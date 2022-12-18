Что можно и что нельзя делать в День Николая Чудотворца — 19 декабря Не было на Руси другого такого святого, который, как считали верующие, мог бы поспорить с самим Богом. 19 декабря в России празднуют День Николая Угодника. 17 декабря, 23:40 137291 137291 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Самое распространённое поверье в Древней Руси было такое: "Мог стать самим Богом, да не захотел!" В силе и скорой помощи Николая Чудотворца не сомневались, в воображении крестьян он представал то участливым седовласым старцем, странником, который с посохом бродит по Святой Руси, то устрашающим врагов великаном. Николай Угодник повелевал стихиями и морями и умел ходить по воде и по воздуху. По неграмотности его иногда включали в состав Святой Троицы и верили, что он единственный из людей, за исключением Богородицы, кому позволено стоять рядом с Богом. Считали, что в руках этого святого находятся ключи от рая и что сам Бог дал ему в услужение 300 ангелов.

Что делать на Николу Зимнего: резать микольца и мириться с врагами

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Никола Зимний на Руси был приходским праздником. В этот день святому пели акафисты и служили молебны. Верили, что 19 декабря Николай Угодник покидает рай, спускается на землю и за один день обходит всю Русь. Николу Зимнего праздновали в течение трёх, а то и четырёх дней. В народе так и говорили: "Будем николить" (то есть праздновать). Для этого всем миром варили пиво или брагу, которую полагалось выпить в праздничные дни до донышка. В храм привозили постные угощения: пироги и хлеб. Часть шла церковному причту, часть выставляли на стол. В этот день деревенские мужики братались и мирились со всеми, с кем за год поссорились. За стол звали даже врагов и сажали незваных гостей. "На Николу и друга зови, и врага зови, оба друзья будут!" — говорили в миру. В некоторых местах гуляли так, что пропивались вчистую. Отсюда пошло выражение "Дониколиться до сумы". Особенно шумно праздновали Николу Зимнего на Русском Севере. Поморы в это время возвращались с добычи наваги и трески, а позже уходили бить морского зверя.

В этот день было принято прощать долги: считалось, это к богатству и удаче. На Севере, несмотря на пост, водился обычай закалывать трёхлетнего бычка, которого выращивали всей деревней, и съедать его. Бычка так и называли — миколец.

В эти дни изменялся характер молодёжных посиделок: девушки приходили на них в нарядных платьях и могли водить хороводы, а парни начинали мастерить маски и костюмы — готовились к колядкам. Девушки наряжались не просто так: с Николы Зимнего те парни, которые собирались жениться после Крещения, начинали свататься. А чтобы дело спорилось, 19 декабря заказывали молебен Николаю Угоднику. В самых западных областях России на Николу Зимнего даже ходили с колядками, но угощения не просили, а, напротив, одаривали пирогами и конфетами всех встречных, в особенности детей.

С Николы Зимнего на Руси открывались зимние торги и ярмарки. В этот день начинали продавать лишнюю рожь и пшеницу.

Приметы на Николу Зимнего

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Считалось, что в этот день Николай Угодник приводит на Русь никольские морозы. Если на Николу в печной трубе выло и гудело, это было к добру. Верили, что в доме до самой весны будет тепло. Если поутру деревья покрывались толстым слоем инея, то надеялись, что летом будет богатый урожай.

Удивительный факт: за 120 лет наблюдений метеорологи выяснили, что за день до праздника, 18 декабря, средняя многолетняя суточная температура оказывалась ниже примерно на девять-десять градусов. На Николу температура несколько повышалась, а на следующий день, 20 декабря, снова падала.

От Аскольдовой могилы до Можайска

Свято-Никольский храм. Киев, 1918 год. Фото © Wikipedia

На Руси почитать Николая Мирликийского стали в IX веке. Согласно летописи, в Киеве в 882 году на могиле князя Аскольда был поставлен Свято-Никольский храм. Возможно, Аскольд был одним из первых христиан на Руси и в крещении имел имя Николай.

Но настоящее почитание распространилось по стране из Великого Новгорода, где святого Николая почитали как заступника мореходов, купцов и ремесленников. Согласно легенде, в 1113 году на Ильмень-озере новгородцам явилась чудотворная икона святого круглой формы. После того как с помощью неё был исцелён князь Мстислав, на Ярославовом дворище была построена Свято-Никольская церковь. Вскоре на Новгородской земле появилось множество храмов во имя святого.

Из Новгорода почитание Николая Угодника проникло в Ярославль, оттуда — в Москву, а вскоре распространилось по всей стране. В его честь строили не только храмы, но и монастыри.

Особенно Николая Угодника почитали в Можайске. По преданию, во время осады города жители собрались в соборе на молебен перед иконой святого Николая. После молебна над храмом появился сияющий образ святого. Великан в одной руке держал меч, а в другой — город. Осаждённые поняли, что Можайск находится под покровительством святого. Явление это видели и осаждавшие и в ужасе бежали прочь. А в Можайске с тех пор появилась своя икона Николая Угодника: в одной руке он держит меч, а в другой — город.

Святой Николай — единственный из всех святых, кого в православной традиции дозволяется изображать в скульптурном виде. Впервые это было сделано в XIV веке по заказу митрополита Петра. Эта скульптура стала не только чудотворной — ей приписывали способность передвигаться. Однажды она сама "убежала" от пожара. Но горожане нашли её и вернули на место.

Святой Николай: помощник Садко, детей и казаков

Какими только сказочными свойствами не награждали Николая Угодника на Руси! В Великом Новгороде его считали помощником сказочного купца Садко. Когда Садко, забывший заплатить дань морскому царю Водянику, потерпел в бурю крушение и попал на дно морское, святой Николай в виде седенького старичка освободил его из плена в обмен на обет построить церковь. Он заставил Садко порвать струны на гуслях, от которых волновалось море, "чтобы не губить душ христианских". И, наконец, по совету святого купец выбрал себе в жёны Чернаву и оказался на берегу реки с одноимённым названием. Между прочим, по данным археологов, на берегу Волхова действительно стояла церковь святого Николая, построенная ещё в X веке.

Любопытно, что и в Киеве была своя легенда о святом Николае, перекликавшаяся с легендой о Садко. В ней говорилось о младенце, который утоп в Днепре, но святой Николай сохранил его живым и вернул матери.

Благодаря чудесному явлению Николая Угодника казакам Ермака состоялось завоевание Сибирского ханства. Случилось это в 1581 году в ночь на 23 октября по старому стилю накануне решающей битвы с ханом Кучумом. Пятерым казакам из ватаги Ермака приснился один и тот же сон, в котором Николай Чудотворец обещал им поддержку в битве. Второй раз святой Николай явился Ермаку и пятерым его товарищам в 1584 году 9 мая. Накануне казаки совершили ночной налёт на "станы Карачина". Николай Угодник велел казакам жить в чистоте, в братолюбии, в добродетелях и держать посты, а иначе грозился оставить без помощи. Казаки пожеланиям святого не вняли, за что и поплатились. Согласно Сибирским летописям, явление Николая Угодника случилось на том месте, где позже был поставлен Абалакский монастырь.

"Бог Миколай" — помощник воров и Дед Мороз

Микола Торум. Фото © sovlib.ru

Николай Угодник считался на Руси помощником бедняков, заключённых, бедных невест и даже земледельцев.

В Древней Руси и по окраинам Российской империи в более позднее время почитание святого оказалось тесно переплетено с почитанием славянского божества Велеса и других божеств. Из-за этого Николая Угодника награждали свойствами, которых у него никогда не было: мстительностью, злопамятностью. Его считали то покровителем скота, то "хозяином того света", то покровителем подземных вод.

Если в Центральной России его почитали как мудрого, доброго святого, то на окраинах представляли как сумрачного, строгого аскета, который не только помогает, но и сурово карает грешников, кощунников и еретиков. В Финляндии среди православных монахинь ходил сказ о том, как якобы некая женщина на праздник святого Николая решила постирать бельё. Дед просил внучку не работать в праздник, но упрямица решила закончить постирушки во что бы то ни стало, уверяя, что "ничего не будет". Однако на следующий день у неё пропал ребёнок, его нашли утонувшим в яме, куда горожане сливали воду после стирки.

Иногда святого наделяли демоническими чертами: горбом, хромотой или кривизной. А мореходы даже приносили ему жертву, словно божеству. Известно, что на Онеге на Николу Зимнего старики мастерили соломенное чучело и отправляли его по озеру в лодке в качестве приношения святому.

Конокрады и воры почитали Николая Угодника своим заступником и молились ему об удачном исходе дела. Но одновременно и потерпевшие тоже считали Николая своим покровителем и молились ему о заступничестве!

На юге Удмуртии культ святого Николая смешался с культом местного божества Булды. Там верили, что сам Николай Угодник поселил в местных деревнях трёх своих братьев по имени Булда и теперь они присматривают за местным населением. Даже святилища в честь этого божества иногда называли Микулай-вось — "моление Николаю". Скорее всего, такое смешение произошло, поскольку Булду представляли, как и святого Николая, в виде седого старика с длинной бородой. Николая Угодника почитали как крещёные, так и некрещёные удмурты. И те и другие приходили на Николу Зимнего в храм, молились и несли домой святую воду. Говорили: "Без Николы зимы не бывает, без Николы и лета не бывает".

У хантов и манси он получил другое имя — Микола-Торум ("милостивый бог Микола"), а также "русский бог Николай".

А вот коми почитали его почти исключительно как заступника детей, которых Николай спасал от огня, воды и злых людей. В Белоруссии ходили легенды о том, что он может сложить и заново оживить порубленных на части детей и воскресить погибших. Подобное почитание Николая Угодника было широко распространено по всей России. Быть может, именно поэтому его в конце концов и связали с Рождеством Христовым, на которое он одаривает подарками всех детей.

Авторы Майя Новик