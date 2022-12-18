Посольство в ЦАР рассказало о состоянии выжившего после покушения главы Русского дома

Состояние главы Русского дома Дмитрия Сытого в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), выжившего после покушения, оценивается как стабильно тяжёлое, ему нужна экстренная эвакуация в Россию. Об этом говорится в сообщении, размещённом на странице Посольства РФ в Банги в соцсети.