Посольство в ЦАР рассказало о состоянии выжившего после покушения главы Русского дома
Дмитрий Сытый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sytyy
Состояние главы Русского дома Дмитрия Сытого в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), выжившего после покушения, оценивается как стабильно тяжёлое, ему нужна экстренная эвакуация в Россию. Об этом говорится в сообщении, размещённом на странице Посольства РФ в Банги в соцсети.
"Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остаётся стабильно тяжёлым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья", — указано в тексте.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.