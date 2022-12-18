Захарова сравнила с изменой перед свадьбой политику ЕС в отношении Сербии

Политика Евросоюза в отношении Сербии похожа на "свадьбу, которая начинается с измены", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подметила, что последнее обострение в самопровозглашённом Косове произошло сразу после саммита ЕС в Албании с участием западнобалканских государств. Там была принята Тиранская декларация, поддерживающая их стремление присоединиться к содружеству.

"Более того, отдельным пунктом (п. 9) прописывается в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находится "на европейском пути". Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооружённую эскалацию и силовые провокации в крае?" — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что Брюссель одновременно хочет привести Белград в "прекрасное будущее" и устраивает против него провокации. Подобная политика, по её словам, является такой же предательской, как "свадьба, которая начинается с измены". При этом непризнанная республика, населённая албанцами, следит за европейскими устремлениями Албании, подавая заявку на вступление в ЕС.