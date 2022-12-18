Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 16:42

Захарова сравнила с изменой перед свадьбой политику ЕС в отношении Сербии

Политика Евросоюза в отношении Сербии похожа на "свадьбу, которая начинается с измены", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подметила, что последнее обострение в самопровозглашённом Косове произошло сразу после саммита ЕС в Албании с участием западнобалканских государств. Там была принята Тиранская декларация, поддерживающая их стремление присоединиться к содружеству.

"Более того, отдельным пунктом (п. 9) прописывается в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находится "на европейском пути". Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооружённую эскалацию и силовые провокации в крае?" написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что Брюссель одновременно хочет привести Белград в "прекрасное будущее" и устраивает против него провокации. Подобная политика, по её словам, является такой же предательской, как "свадьба, которая начинается с измены". При этом непризнанная республика, населённая албанцами, следит за европейскими устремлениями Албании, подавая заявку на вступление в ЕС.

"Нечто похожее мы уже наблюдали в 2008 году, когда Мишико Саакашвили, воодушевлённый решениями Бухарестского саммита НАТО (о том, что Грузия войдёт в альянс), сошёл с ума и начал обстрел Южной Осетии, российских граждан и миротворцев", добавила Захарова.

Ещё одного серба задержали в Косове

Ещё одного серба задержали в Косове

Лайф писал, что после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и "премьер-министр" непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров