Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Белгородом
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Белгородской области
Два человека погибли, ещё трое пострадали в ДТП на трассе Белгород – Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области. Видео © VK / "Подслушано Старый Оскол, Губкин, Белгород"
"Жуткая авария на трассе Белгород – Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
Гладков уточнил, что ещё трёх человек врачи скорой медицинской помощи осмотрели по прибытии на место, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову "совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии".
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске иномарка вылетела на встречку и врезалась в автобус. На публикуемых кадрах видно, что автомобиль серьёзно повреждён. В полиции отметили, что вылетевший на встречку 36-летний водитель был трезвым.