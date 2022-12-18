Два человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Белгородом

Два человека погибли, ещё трое пострадали в ДТП на трассе Белгород – Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области. Видео © VK / "Подслушано Старый Оскол, Губкин, Белгород"

"Жуткая авария на трассе Белгород – Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

Гладков уточнил, что ещё трёх человек врачи скорой медицинской помощи осмотрели по прибытии на место, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Губернатор также дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову "совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии".