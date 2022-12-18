Под Волгоградом подросток заблудился в тумане по пути домой и замёрз насмерть

Полицейские в Волгоградской области обнаружили тело 16-летнего подростка, который ушёл пасти скот и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Парень пропал 17 декабря в хуторе Дараганов, в тот день он отправился пасти скот и больше на связь не выходил. Для поисков привлекли специально обученных собак. Спустя сутки сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подростка, не подававшего признаков жизни.

Предварительно, причина смерти юноши не носит криминальный характер — он умер от переохлаждения. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщил V1.ru источник в районной администрации, мальчик заблудился в тумане и не смог найти дорогу домой.