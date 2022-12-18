Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса в $1 трлн

За отказ от российского газа на фоне украинского конфликта Европе уже пришлось заплатить порядка одного триллиона долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты. Согласно данным аналитиков, эта сумма включает и возросшие цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Причём это только начало самого масштабного энергетического кризиса за десятки лет, уточняет Bloomberg. К весне газовые хранилища опустеют, и из-за минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно. Обозреватели считают, что сложности с поставками СПГ в Европу продлятся как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.

"Гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась", — цитирует агентство аналитика банка Skandinaviska Enskilda Бьярне Шилдропа. Он считает, что для продавцов газа такая выгодная обстановка будет сохраняться ещё как минимум год.

По мнению аналитиков Bloomberg, новый рост цен на природный газ в Евросоюзе до 210 евро за мегаватт-час может принести Европе вместо рецессии резкий экономический спад.