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18 декабря, 17:51
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В Ницце расследуют загадочную смерть бывшего российского миллиардера

СМИ: Сооснователь девелопера "Донстрой" Дмитрий Зеленов умер во Франции

<p>Обложка © ТАСС / Фомичев Михаил</p>

Обложка © ТАСС / Фомичев Михаил

Сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" и бывший миллиардер Дмитрий Зеленов умер в Ницце. Трагедия произошла 10 декабря, но только сегодня о нём сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на Прокуратуру округа Грас.

"Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце", — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла во время визита бывшего миллиардера к друзьям в Антибе. Прокурор заявил: полиция в Ницце начала расследование для установления причин смерти Зеленова. Другие детали произошедшего не приводятся.

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Андрей Бражников

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