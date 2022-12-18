В Ницце расследуют загадочную смерть бывшего российского миллиардера
СМИ: Сооснователь девелопера "Донстрой" Дмитрий Зеленов умер во Франции
Обложка © ТАСС / Фомичев Михаил
Сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" и бывший миллиардер Дмитрий Зеленов умер в Ницце. Трагедия произошла 10 декабря, но только сегодня о нём сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на Прокуратуру округа Грас.
"Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце", — уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла во время визита бывшего миллиардера к друзьям в Антибе. Прокурор заявил: полиция в Ницце начала расследование для установления причин смерти Зеленова. Другие детали произошедшего не приводятся.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет умер вирусолог и учёный с мировым именем Александр Смородинцев. Эксперт написал более 200 научных статей, шесть монографий, семь научно-популярных книг, на его счету 10 изобретений и один патент РФ. А в 2001 году учёный был избран адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).