В Ницце расследуют загадочную смерть бывшего российского миллиардера

Сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" и бывший миллиардер Дмитрий Зеленов умер в Ницце. Трагедия произошла 10 декабря, но только сегодня о нём сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на Прокуратуру округа Грас.

"Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце", — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла во время визита бывшего миллиардера к друзьям в Антибе. Прокурор заявил: полиция в Ницце начала расследование для установления причин смерти Зеленова. Другие детали произошедшего не приводятся.