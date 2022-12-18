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18 декабря, 17:33

Один человек пострадал при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье

Губернатор Кобзев сообщил об одном пострадавшем при пожаре на Марковском месторождении

В результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Предположительно, пострадал один человек. Данные будут обновляться", — написал губернатор.

Пожару присвоен третий номер сложности. Как уточнили в региональном главке МЧС, в тушении пожара задействовано 45 человек и 17 единиц техники. На данный момент площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

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Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области. Предварительно, идёт факельное горение установки, угрозы другим объектам нет.

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ТАСС / МЧС России

Ирина Фальке

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