Один человек пострадал при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье

В результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Предположительно, пострадал один человек. Данные будут обновляться", — написал губернатор.

Пожару присвоен третий номер сложности. Как уточнили в региональном главке МЧС, в тушении пожара задействовано 45 человек и 17 единиц техники. На данный момент площадь пожара составляет 400 квадратных метров.