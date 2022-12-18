Учёные нашли способ продлить молодость мышц

Учёные из политехнической школы Лозанны сделали открытие, которое поможет разработать антивозрастную терапию для мышц. Свои изыскания они опубликовали в журнале Nature Aging.

Процесс старения мышей и людей похож: оба вида становятся малоподвижными, а также теряют мышечную массу и силу. При этом мышцы начинают накапливать церамиды — один из подвидов липидов. Виной тому оказалось усиление активности белка SPT и других веществ, как раз необходимых для превращения в них жирных кислот и аминокислот.

Предотвратить процесс получилось, использовав блокаторы производства церамидов — мириоцин и синтетический Takeda-2. Пожилые мыши, получившие препарат, стали выносливее и сильнее. Объясняется это тем, что блокада активировала стволовые клетки в мышцах, способствуя регенерации и росту ткани.

После этого исследователи обработали данные о тысячах мужчин и женщин из Хельсинки. В ходе работы они выяснили, что 25% из них имеют особую форму гена, который снижает выработку церамидов. Именно они оказались выносливее и сильнее остальных. Учёные уже обсуждают открытие с фармацевтическими компаниями.