Мбаппе оформил дубль за две минуты и сравнял счёт в финале ЧМ

Сборная Франции смогла сравнять счёт в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре в матче против команды Аргентины, которая лидировала со счётом 2:0 после первого тайма.

У французов результативные удары по воротам противника совершил Килиан Мбаппе, который оформил дубль за две минуты: с пенальти на 80-й и гол на 81-й. Матч продолжается.