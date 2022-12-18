Мбаппе оформил дубль за две минуты и сравнял счёт в финале ЧМ
Франция уравняла счёт с Аргентиной в финале ЧМ благодаря голам Мбаппе
Сборная Франции смогла сравнять счёт в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре в матче против команды Аргентины, которая лидировала со счётом 2:0 после первого тайма.
У французов результативные удары по воротам противника совершил Килиан Мбаппе, который оформил дубль за две минуты: с пенальти на 80-й и гол на 81-й. Матч продолжается.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины ведёт со счётом 2:0 в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Франции по итогам первого тайма. Решающая игра проходит на стадионе "Лусаил Айконик". На 23-й минуте счёт в матче с пенальти за фол на Анхеле Ди Марии открыл Лионель Месси. А на 36-й минуте отличился и сам Ди Мария.
ТАСС / Бобылев Сергей