В ДНР сообщили о попадании снаряда ВСУ в ангар с зерном
ВСУ попали в ангар с зерном в посёлке Кутейниково в ДНР. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины
В посёлке Кутейниково в ДНР был уничтожен ангар с запасами зерна в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Осколки прилетевших снарядов в ангар с зерном. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины
Фрагмент ракеты HIMARS. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины
"Противник, находясь на своих позициях в районе населённого пункта Курахово, произвёл запуск четырёх ракет из РСЗО М-142 HIMARS в направлении населённого пункта Кутейниково", — говорится в телеграм-канале.
Там публикуются и снимки с места попадания снарядов. У ангара полностью пробита и разрушена крыша, часть стены получила серьёзные повреждения. Уточняется, что никто не пострадал.
Также сообщалось, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет.