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Опубликовано 18 декабря 2022, 16:54

В ДНР сообщили о попадании снаряда ВСУ в ангар с зерном

ВСУ попали в ангар с зерном в посёлке Кутейниково в ДНР. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

ВСУ попали в ангар с зерном в посёлке Кутейниково в ДНР. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

В посёлке Кутейниково в ДНР был уничтожен ангар с запасами зерна в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Осколки прилетевших снарядов в ангар с зерном. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

Осколки прилетевших снарядов в ангар с зерном. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

Фрагмент ракеты HIMARS. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

Фрагмент ракеты HIMARS. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

"Противник, находясь на своих позициях в районе населённого пункта Курахово, произвёл запуск четырёх ракет из РСЗО М-142 HIMARS в направлении населённого пункта Кутейниково", говорится в телеграм-канале.

Там публикуются и снимки с места попадания снарядов. У ангара полностью пробита и разрушена крыша, часть стены получила серьёзные повреждения. Уточняется, что никто не пострадал.

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Также сообщалось, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет.

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Татьяна Миссуми
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