В ДНР сообщили о попадании снаряда ВСУ в ангар с зерном

В посёлке Кутейниково в ДНР был уничтожен ангар с запасами зерна в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Осколки прилетевших снарядов в ангар с зерном. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

Фрагмент ракеты HIMARS. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

"Противник, находясь на своих позициях в районе населённого пункта Курахово, произвёл запуск четырёх ракет из РСЗО М-142 HIMARS в направлении населённого пункта Кутейниково", — говорится в телеграм-канале.

Там публикуются и снимки с места попадания снарядов. У ангара полностью пробита и разрушена крыша, часть стены получила серьёзные повреждения. Уточняется, что никто не пострадал.