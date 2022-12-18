В московских аэропортах из-за снегопада задержано и отменено более 170 рейсов
Более 170 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский было задержано или отменено из-за накрывшего регион снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло "Яндекс.Расписание".
По данным на 19:38 мск, во Внуково задержали 61 рейс и отменили 13, в Домодедово задержали 48 рейсов и два отменили. Также 41 рейс был задержан и 10 отменено в Шереметьево. Согласно онлайн-табло сайта аэропорта Жуковский, там задержали четыре рейса.
Также в связи с погодными условиями сотни пассажиров сегодня застряли во Внуково из-за задержки рейсов в Таиланд, Турцию и Дубай. По словам одной из пассажирок, их рейс в Турцию должен был вылететь ещё в четыре утра, но переносился два раза.
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