В московских аэропортах из-за снегопада задержано и отменено более 170 рейсов

Более 170 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский было задержано или отменено из-за накрывшего регион снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло "Яндекс.Расписание".

По данным на 19:38 мск, во Внуково задержали 61 рейс и отменили 13, в Домодедово задержали 48 рейсов и два отменили. Также 41 рейс был задержан и 10 отменено в Шереметьево. Согласно онлайн-табло сайта аэропорта Жуковский, там задержали четыре рейса.