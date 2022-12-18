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Опубликовано 18 декабря 2022, 20:13

Россия потребовала от ЦАР срочно расследовать покушение на главу Русского дома

Россия требует провести срочное всестороннее расследование теракта в отношении директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Состояние пострадавшего остаётся стабильно тяжёлым, сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Банги.

"По линии Посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина", — сказано на странице дипмиссии в соцсетях.

Посольство в ЦАР рассказало о состоянии выжившего после покушения главы Русского дома
Посольство в ЦАР рассказало о состоянии выжившего после покушения главы Русского дома

Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.

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Ирина Фальке
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