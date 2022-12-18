Россия потребовала от ЦАР срочно расследовать покушение на главу Русского дома

Россия требует провести срочное всестороннее расследование теракта в отношении директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Состояние пострадавшего остаётся стабильно тяжёлым, сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Банги.

"По линии Посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина", — сказано на странице дипмиссии в соцсетях.