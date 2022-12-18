Россия потребовала от ЦАР срочно расследовать покушение на главу Русского дома
Россия требует провести срочное всестороннее расследование теракта в отношении директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Состояние пострадавшего остаётся стабильно тяжёлым, сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Банги.
"По линии Посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина", — сказано на странице дипмиссии в соцсетях.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.
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