Мэр Донецка сообщил о пожаре в больнице после обстрела ВСУ и "множестве раненых"

Пациентов и персонал эвакуируют из областной клинической больницы имени Калинина в Донецке (ДНР) из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступила информация о возгорании корпуса больницы имени Калинина и эвакуации пациентов. Есть информация о множестве раненых", — написал он.