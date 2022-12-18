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Регион
Опубликовано 18 декабря 2022, 17:58
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Мэр Донецка сообщил о пожаре в больнице после обстрела ВСУ и "множестве раненых"

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в больнице им. Калинина после обстрела ВСУ

Пациентов и персонал эвакуируют из областной клинической больницы имени Калинина в Донецке (ДНР) из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступила информация о возгорании корпуса больницы имени Калинина и эвакуации пациентов. Есть информация о множестве раненых", — написал он.

В ДНР сообщили о попадании снаряда ВСУ в ангар с зерном
В ДНР сообщили о попадании снаряда ВСУ в ангар с зерном

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Андрей Бражников
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