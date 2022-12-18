Мэр Донецка сообщил о пожаре в больнице после обстрела ВСУ и "множестве раненых"
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в больнице им. Калинина после обстрела ВСУ
Пациентов и персонал эвакуируют из областной клинической больницы имени Калинина в Донецке (ДНР) из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступила информация о возгорании корпуса больницы имени Калинина и эвакуации пациентов. Есть информация о множестве раненых", — написал он.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из "Градов", выпустив по городу в общей сложности 40 ракет.
ТАСС / Спринчак Валентин