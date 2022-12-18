Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022
Килиан Мбаппе. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Французский футболист Килиан Мбаппе стал лучшим нападающим чемпионата мира в Катаре. Всего в ходе турнира он забил восемь мячей, опередив аргентинца Лионеля Месси на один гол. В финальном матче, завершившимся победой Аргентины, он принёс своей команде три очка, Месси — два.
Напомним, что победу в чемпионате одержала сборная Аргентины. Южноамериканская команда вырвала первенство в серии пенальти, завершив игру со счётом 4:2.