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18 декабря, 18:17

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022

<p>Килиан Мбаппе. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Килиан Мбаппе. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Французский футболист Килиан Мбаппе стал лучшим нападающим чемпионата мира в Катаре. Всего в ходе турнира он забил восемь мячей, опередив аргентинца Лионеля Месси на один гол. В финальном матче, завершившимся победой Аргентины, он принёс своей команде три очка, Месси — два.

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Напомним, что победу в чемпионате одержала сборная Аргентины. Южноамериканская команда вырвала первенство в серии пенальти, завершив игру со счётом 4:2.

Матвей Шандрыголов

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