Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022

Французский футболист Килиан Мбаппе стал лучшим нападающим чемпионата мира в Катаре. Всего в ходе турнира он забил восемь мячей, опередив аргентинца Лионеля Месси на один гол. В финальном матче, завершившимся победой Аргентины, он принёс своей команде три очка, Месси — два.