Число пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье достигло пяти

В результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, по предварительным данным, пострадало пять человек. Об этом сообщил глава посёлка Верхнемарково Константин Власов.

"Произошёл хлопок, произошло возгорание. По предварительной информации, были данные, что пострадало пять человек", — цитирует его ТАСС.

В настоящее время огонь локализован, погибших нет. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании заявили, что пожар вспыхнул во время проведения работ на технологической установке комплексной подготовки газа. На жизнеобеспечение посёлка происшествие не повлияло, все системы работают в штатном режиме.