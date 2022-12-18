Число пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье достигло пяти
В результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, по предварительным данным, пострадало пять человек. Об этом сообщил глава посёлка Верхнемарково Константин Власов.
"Произошёл хлопок, произошло возгорание. По предварительной информации, были данные, что пострадало пять человек", — цитирует его ТАСС.
В настоящее время огонь локализован, погибших нет. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании заявили, что пожар вспыхнул во время проведения работ на технологической установке комплексной подготовки газа. На жизнеобеспечение посёлка происшествие не повлияло, все системы работают в штатном режиме.
Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области. Изначально в ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на площади 1 тыс. кв. м, позже уточнив, что горит 400 кв. м. В тушении задействовали 45 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности.
ТАСС / Кушниренко Алексей