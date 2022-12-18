Солист группы "На-на" назвал причину экстренной госпитализации 22-летней дочери

Он подтвердил, что Алёна находится в больнице в тяжёлом состоянии. 22-летнюю девушку госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Сейчас она находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Пока врачи следят за динамикой и выясняют причины отравления девушки.