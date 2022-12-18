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18 декабря, 18:31
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Солист группы "На-на" назвал причину экстренной госпитализации 22-летней дочери

Mash: Дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию из-за сильного отравления

<p>Алёна Политова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda</p>

Алёна Политова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda

Причиной госпитализации дочери солиста группы "На-на" Владимира Политова могло стать сильное отравление. О предварительной версии сообщил музыкант телеграм-каналу Mash.

Он подтвердил, что Алёна находится в больнице в тяжёлом состоянии. 22-летнюю девушку госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Сейчас она находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Пока врачи следят за динамикой и выясняют причины отравления девушки.

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Как писал Лайф, дочь солиста группы "На-на" выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась в Москву к отцу.

Иван Косицын

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