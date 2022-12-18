Двух россиян с крупной партией наркотиков задержали в Абхазии
МВД Абхазии сообщило об изъятии крупной партии наркотиков. По данным ведомства, задержаны двое россиян.
"Крупнейшая партия наркотического средства изъята сотрудниками … МВД, задержана группа лиц, преступная деятельность которых была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии", — сказано в сообщении.
Согласно информации МВД, всего у задержанных обнаружено примерно 370 граммов метадона. Также в МВД Абхазии уточнили, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе наркотика. Его спутница, жительница подмосковного города Люберцы Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещённое вещество, свою часть хранимых свёртков она выдала добровольно. За подобное преступление в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок вплоть до пожизненного.
Ранее Лайф писал, что суд в Норвегии приговорил россиянина Виталия Рустановича к 120 дням тюрьмы после обнаружения у него на границе коптера с картами памяти. Мужчину задержали 11 октября во время досмотра при выезде из Норвегии в РФ.
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