Двух россиян с крупной партией наркотиков задержали в Абхазии

Согласно информации МВД, всего у задержанных обнаружено примерно 370 граммов метадона. Также в МВД Абхазии уточнили, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселёв не отрицал наличия при себе наркотика. Его спутница, жительница подмосковного города Люберцы Роза Дубровина, также призналась, что имеет при себе запрещённое вещество, свою часть хранимых свёртков она выдала добровольно. За подобное преступление в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок вплоть до пожизненного.