Лионеля Месси во второй раз признали лучшим игроком чемпионата мира
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре.
На завершившемся мундиале легендарный аргентинский игрок забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом как дважды лучший игрок турнира (2014, 2022).
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.
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