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18 декабря, 18:50

Лионеля Месси во второй раз признали лучшим игроком чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На завершившемся мундиале легендарный аргентинский игрок забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом как дважды лучший игрок турнира (2014, 2022).

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.

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FIFA

Иван Косицын

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