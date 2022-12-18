Лионеля Месси во второй раз признали лучшим игроком чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На завершившемся мундиале легендарный аргентинский игрок забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом как дважды лучший игрок турнира (2014, 2022).