Капризов быстрее всех в истории "Миннесоты" набрал 200 очков в НХЛ

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал 200-е очко в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с "Оттавой" (3:0, перерыв после второго периода).

На счету россиянина гол и две результативные передачи. Таким образом, у него уже 93 заброшенные шайбы и 108 голевых пасов в НХЛ. Капризов быстрее всех в истории "Миннесоты" достиг такого результата, 25-летнему форварду понадобилось для этого 167 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Брайану Ролстону, который набрал 200 очков в 239 играх.

Капризов преодолел отметку в 200 очков в "Миннесоте". Фото © Twitter / Minnesota Wild

Кроме того, Капризов стал первым игроком "Уайлда", которому понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, чтобы набрать 40 очков.

Для россиянина этот матч стал четвёртым подряд с набранными очками. Всего в нынешнем сезоне на его счету 42 очка (19 голов и 23 результативные передачи) в 31 встрече.