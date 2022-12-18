Капризов быстрее всех в истории "Миннесоты" набрал 200 очков в НХЛ
Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал 200-е очко в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с "Оттавой" (3:0, перерыв после второго периода).
На счету россиянина гол и две результативные передачи. Таким образом, у него уже 93 заброшенные шайбы и 108 голевых пасов в НХЛ. Капризов быстрее всех в истории "Миннесоты" достиг такого результата, 25-летнему форварду понадобилось для этого 167 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Брайану Ролстону, который набрал 200 очков в 239 играх.
Капризов преодолел отметку в 200 очков в "Миннесоте". Фото © Twitter / Minnesota Wild
Кроме того, Капризов стал первым игроком "Уайлда", которому понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, чтобы набрать 40 очков.
Для россиянина этот матч стал четвёртым подряд с набранными очками. Всего в нынешнем сезоне на его счету 42 очка (19 голов и 23 результативные передачи) в 31 встрече.
Ранее Лайф рассказывал, что Капризов побил свой же рекорд, установленный в прошлом сезоне. В этом помогли гол и две передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс" (4:1).
Twitter / Minnesota Wild