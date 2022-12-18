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18 декабря, 20:10

Путин по телефону поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил аргентинского лидера Альберто Фернандеса с победой национальной команды на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", — заявил представитель Кремля журналистам.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда оказалась сильнее и победила со счётом 4:2. Теперь Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лайф также писал, что Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. Легендарный аргентинский спортсмен теперь первый в истории мировых первенств футболист, дважды ставший лучшим игроком турнира (2014, 2022).

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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