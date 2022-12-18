Путин по телефону поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил аргентинского лидера Альберто Фернандеса с победой национальной команды на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", — заявил представитель Кремля журналистам.