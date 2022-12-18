МИД Бельгии призвал своих граждан покинуть Иран

МИД Бельгии призвал своих граждан, включая лиц с двойным гражданством, покинуть Иран и воздержаться от необязательных поездок в эту страну. По данным ведомства, бельгийцы в этой стране подвергаются повышенному риску задержания и необоснованного осуждения.

"Этот риск распространяется даже на лиц, находящихся в Иране с туристическими целями", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД страны добавили, что в случае ареста "соблюдение прав человека не может быть гарантировано". Бельгийские дипломаты также подчеркнули, что посольство королевства в Иране "обладает крайне ограниченными возможностями по обеспечению консульской поддержки".

Ведомство выступило с заявлением на фоне информации о том, что сотрудника одной из гуманитарных организаций в Иране, бельгийца Оливера Вандекаселе, который был арестован в феврале этого года, суд Ирана приговорил к 28 годам тюрьмы.