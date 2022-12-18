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18 декабря, 19:11
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Инфекционист назвал боль в глазах первым симптомом менингита

Инфекционист Жемчугов назвал боль в глазах и насморк первыми симптомами менингита

Менингит — крайне опасное заболевание, большинство симптомов которого не выделяются чем-то особенным. О первых признаках недуга в эфире радио "Говорит Москва" рассказал инфекционист Владислав Жемчугов. Это острая боль в голове, шее, глазах, а также покашливание и насморк. Но есть один тест, который поможет распознать заразу даже дома.

"Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу. Если кто-то поднимает его ногу, то он вскрикивает от боли в шее, в голове. Это можно диагностировать и дома. При таких признаках нужно срочно вызывать врача", объяснил Жемчугов.

Терапевт развеяла популярные мифы о менингите

Терапевт развеяла популярные мифы о менингите

Ранее Лайф рассказывал, как не перепутать менингококковую инфекцию с ОРВИ и гриппом. По словам врача Марины Федосеенко, для менингита характерна скоротечность симптомов и их острота. При этом важно вовремя обратиться к специалистам, так как последствия недуга могут быть трагичными.

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Матвей Шандрыголов
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