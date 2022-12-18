Инфекционист назвал боль в глазах первым симптомом менингита

Менингит — крайне опасное заболевание, большинство симптомов которого не выделяются чем-то особенным. О первых признаках недуга в эфире радио "Говорит Москва" рассказал инфекционист Владислав Жемчугов. Это острая боль в голове, шее, глазах, а также покашливание и насморк. Но есть один тест, который поможет распознать заразу даже дома.

"Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу. Если кто-то поднимает его ногу, то он вскрикивает от боли в шее, в голове. Это можно диагностировать и дома. При таких признаках нужно срочно вызывать врача", — объяснил Жемчугов.