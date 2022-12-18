Назван способ избежать рака щитовидки при генетической предрасположенности

Группа учёных из Медицинского университета Гуанси выяснила, что здоровый образ жизни способен ослаблять генетическую роль при развитии рака щитовидной железы. Свои изыскания они опубликовали в журнале JAMA Network Open.

В ходе работы были взяты данные 265 тысяч человек из британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, у 423 из которых в течение последующих 11 лет был выявлен рак щитовидной железы. Сообщается, что статистика подтвердила связь между вероятностью его развития и более высокими показателями полигенного риска (PRS), который зависит от наличия у пациента определённых генетических вариантов.

Наличие вредных привычек, малоподвижность и подобные атрибуты нездорового образа жизни практически одинаково влияли на вероятность заболеть из-за генов, а сами факторы способны суммироваться. Соответственно, следование ЗОЖу способно снизить роль генетики в риске развития рака щитовидки, уверены учёные.