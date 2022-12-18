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18 декабря, 19:08

В МЧС сообщили о ликвидации факельного горения на нефтяном месторождении в Приангарье

На Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидировано факельное горение, сообщили в региональном главке МЧC.

"В 02:24 (21:24 мск) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных ёмкостей", — сказано в записи.

Сейчас межведомственная группировка тушит отдельные очаги, угрозы для населения нет, добавили в ведомстве.

Число пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье достигло пяти

Число пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Приангарье достигло пяти

Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области. Изначально в ГУ МЧС РФ по региону сообщили о возгорании на площади 1 тыс. кв. м, позже уточнив, что горит 400 кв. м. В тушении задействовали 45 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности.

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

Артур Лапсаков

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