В МЧС сообщили о ликвидации факельного горения на нефтяном месторождении в Приангарье

Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области. Изначально в ГУ МЧС РФ по региону сообщили о возгорании на площади 1 тыс. кв. м, позже уточнив, что горит 400 кв. м. В тушении задействовали 45 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности.