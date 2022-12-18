В МЧС сообщили о ликвидации факельного горения на нефтяном месторождении в Приангарье
На Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидировано факельное горение, сообщили в региональном главке МЧC.
"В 02:24 (21:24 мск) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных ёмкостей", — сказано в записи.
Сейчас межведомственная группировка тушит отдельные очаги, угрозы для населения нет, добавили в ведомстве.
Напомним, возгорание произошло на нефтегазоконденсатном месторождении в посёлке Верхнемарково Иркутской области. Изначально в ГУ МЧС РФ по региону сообщили о возгорании на площади 1 тыс. кв. м, позже уточнив, что горит 400 кв. м. В тушении задействовали 45 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности.