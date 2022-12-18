Появилось трогательное видео с попытками Макрона утешить Мбаппе после поражения на ЧМ

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил сборную страны за игру на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Глава государства наблюдал за финальным матчем на стадионе, а после поражения команды спустился с трибуны на поле, чтобы поддержать игроков. Особо его растрогала реакция форварда трёхцветных Килиана Мбаппе. Макрон обнял его и начал успокаивать.

Макрон успокаивает Мбаппе после поражения на ЧМ. Видео © Instagram (запрещён в РФ) / sports

"Наша сборная заставила нас всех мечтать", — написал позже президент Франции в Twitter.

Макрон сразу после поражения Франции в финале ЧМ. Фото © ТАСС / АР / Manu Fernandez

Кто-то из подписчиков разделил эмоции французского лидера, но некоторые напомнили, что "теперь не время следить за футболом, пора посмотреть за страной и людьми".