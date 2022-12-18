Появилось трогательное видео с попытками Макрона утешить Мбаппе после поражения на ЧМ
Макрон утешал Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил сборную страны за игру на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Глава государства наблюдал за финальным матчем на стадионе, а после поражения команды спустился с трибуны на поле, чтобы поддержать игроков. Особо его растрогала реакция форварда трёхцветных Килиана Мбаппе. Макрон обнял его и начал успокаивать.
Макрон успокаивает Мбаппе после поражения на ЧМ. Видео © Instagram (запрещён в РФ) / sports
"Наша сборная заставила нас всех мечтать", — написал позже президент Франции в Twitter.
Макрон сразу после поражения Франции в финале ЧМ. Фото © ТАСС / АР / Manu Fernandez
Кто-то из подписчиков разделил эмоции французского лидера, но некоторые напомнили, что "теперь не время следить за футболом, пора посмотреть за страной и людьми".
Напомним, сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию в финале ЧМ-2022 в Катаре. Первый гол в команде победителей на 23-й минуте забил Лионель Месси, второй — Анхель Ди Мария (36).