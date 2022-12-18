Месси растопил сердца болельщиков, обнявшись с мамой на поле после победы

После победы сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира мама нападающего Лионеля Месси выбежала на поле, чтобы поздравить сына с победой. Трогательный момент попал на видео.

Мать Месси выбежала на поле и обнялась с сыном после победы Аргентины на ЧМ-2022 / Видео © Twitter / AishPaliwal

На кадрах видно, что Селия Мария Куччиттини подбежала к сыну, который явно не ожидал её появления. После этого они с улыбками обнялись. На глазах женщины были слёзы радости.