Месси растопил сердца болельщиков, обнявшись с мамой на поле после победы
Месси трогательно отпраздновал с мамой победу Аргентины на чемпионате мира в Катаре
После победы сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира мама нападающего Лионеля Месси выбежала на поле, чтобы поздравить сына с победой. Трогательный момент попал на видео.
Мать Месси выбежала на поле и обнялась с сыном после победы Аргентины на ЧМ-2022 / Видео © Twitter / AishPaliwal
На кадрах видно, что Селия Мария Куччиттини подбежала к сыну, который явно не ожидал её появления. После этого они с улыбками обнялись. На глазах женщины были слёзы радости.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда оказалась сильнее и победила со счётом 4:2. Теперь Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Лайф также писал, что Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. Легендарный аргентинский спортсмен теперь первый в истории мировых первенств футболист, дважды ставший лучшим игроком турнира (2014, 2022).
Twitter / AishPaliwal