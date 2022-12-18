Полиция в Париже начала разгонять фанатов слезоточивым газом после финала ЧМ в Катаре
В Париже вспыхнули беспорядки после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре. На Елисейских Полях произошли столкновения между болельщиками и полицейскими.
В Париже полиция начала разгонять и задерживать агрессивных фанатов. Видео © Twitter / YvesUitGent, BaroCgn
Кадры с места событий появились в соцсетях. На них видно, что правоохранители начали разгонять и задерживать граждан, собравшихся в центре французской столицы. Также стражи порядка применили слезоточивый газ. Болельщики в ответ запускали фаеры и петарды.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда оказалась сильнее и победила со счётом 4:2. Теперь Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.
Twitter / BaroCgn